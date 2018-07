Tochter (17) half Mutter bei Geburt von Zwillingen

Sanitäter: „So eine Geburt ist schon sehr herausfordernd“

Ein wenig geduldiger als sein eineiiger Zwillingsbruder zeigte sich der kleine Osman-Anes: Zehn Minuten nach Sinan wurde das zweite Baby mit 2420 Gramm und 47 Zentimetern geboren - diesmal konnten die Sanitäter Simon und Helmut allerdings die tapfere Mutter unterstützen. „Wir werden zwar in unserer Ausbildung umfassend darauf vorbereitet und ich hab schon viel in meinem Job erlebt. So eine Geburt mit all ihren möglichen Komplikationen dann aber live mitzuerleben und für das Wohl der Kinder verantwortlich zu sein, ist schon sehr herausfordernd“, so Notfallsanitäter Simon über seine erste Geburt im Rettungsdienst.