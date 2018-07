Die Stimmen zum Sieg Kroatiens gegen Russland

Ivan Rakitic (erfolgreicher Elferschütze Kroatien): „Es war so aufregend. Gott sei Dank haben wir es am Ende noch geschafft. Wenn wir weiterhin alle so zusammenhalten, ist alles möglich. In Kroatien ist die Hölle los. Die Unterstützung aus der Heimat ist unglaublich. Jetzt genießen wir den Erfolg in der Kabine.“