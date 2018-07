Deutscher Wanderer in Osttirol in Tod gestürzt

Ein 55-jähriger Deutscher ist am Freitag in Prägraten in Osttirol rund 300 Meter über steil abfallendes, felsdurchsetztes Gelände abgestürzt und tödlich verunglückt. Der Mann dürfte auf einem nassen Steig ausgerutscht sein, teilte die Polizei mit. Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte nur noch den Tod des 55-Jährigen feststellen.