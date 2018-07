Kein „Sister-Act“: Serena weiter, Venus out!

In der Fortsetzung des am Vortag bei 1:2-Sätzen aus Sicht von Alexander Zverev (GER-4) abgebrochenen Zweitrundenspiels gegen Taylor Fritz, zeigte der Deutsche wie schon in Paris, dass er mit Rückständen gut umgehen kann. Er drehte das Match gegen den US-Amerikaner nach dem 6:4-5:7-6:7-Zwischenstand am Freitag mit einem sicheren 6:1, 6:2. Zverev trifft nun auf den zuletzt wieder bei Thiem-Coach Günter Bresnik trainierenden Letten Ernests Gulbis. Ganz sicher ins Achtelfinale zog der Grieche Stefanos Tsitsipas ein. Er ließ Thomas Fabbiano (ITA) beim 6:2, 6:1, 6:4 in nur 91 Minuten keine Chance.