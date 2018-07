Hund „Balu“ rettete dementer Frau das Leben

Seit Mittwoch verschwunden

Die Bewohnerin des Seniorenheims Hörsching wurde seit Mittwoch 10 Uhr vermisst. Die an Demenz leidende Frau hatte sich mit ihrem Rollator in ein Getreidefeld verirrt, wo sie erst Donnerstagnachmittag gefunden werden konnte. Zu verdanken ist das der ÖRD-Staffel, die mit zehn Personenspürhunden nach ihr gesucht hatte. „Unsere Mantrail-Hunde folgen einer Duftspur. Das Problem in dem Fall war, dass die Seniorin offenbar regelmäßig in dem Bereich unterwegs war und sich daher mehrere Spuren überlagert hatten“, erklärt Rausch.