Vergewaltigung war für Gericht „nicht nachweisbar“

Die neun-monatige Beziehung zum Opfer war geprägt von Streit, erzählte der Syrer zu Prozessbeginn: Eifersucht spielte eine Rolle, da er eine in der Türkei lebende Ehefrau hat. Die Differenzen mündeten in den Vorfall vom 26. Oktober: Damals hat er seine Freundin in der Wohnung eines Bekannten aufgesucht. Rabiat sei er da gewesen, hieß es von Zeugen. Laut Anklage soll er sie an den Haaren gezerrt und mit einem Messer bedroht haben. Doch kein Zeuge hat eine Waffe gesehen. Später folgte das Liebesspiel in einem Waldstück in Salzburg-Kasern: Freiwillig, wie der einschlägig Vorbestrafte betonte. Man versöhnte sich. Dem Opfer will er aber keine Gewalt angetan haben.