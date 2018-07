Rückenverletzung: Entwarnung bei Dominic Thiem

„Es ist nichts gebrochen oder gerissen. Er soll nur ein paar Tage Ruhe geben. Er wird Ende nächster Woche mit dem Training anfangen können“, teilte Bresnik mit. „Am Turnierplan ändert sich aufgrund der Geschichte einmal gar nichts.“ Thiem wird nach den beiden Sandplatz-Turnieren bei den Masters-1000-Turnieren in Toronto und Cincinnati antreten, ehe er beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres, den US Open in New York, das Erstrunden-Aus in Wimbledon vergessen machen will.