Offener Hosenstall: Balljunge irritiert Bouchard

Für Eugenie Bouchard war das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon am Donnerstag zu Ende. Nach einer Zweisatz-Niederlage gegen die Australierin Ashleigh Barty musste die Kanadierin bereits nach Runde zwei die Koffer packen. Für Gesprächsstoff sorgte die hübsche 24-Jährige bereits nach ihrem Sieg in Runde eins.