So bezaubernd schön sind die Stars „oben ohne“

Mit viel Humor zeigte Kaley Cuoco vor Kurzem, dass in Hollywood mehr Schein als Sein ist. Ihre Stylistin postete frech ein Vorher-nachher-Foto der „Big Bang“-Penny, auf dem man sieht: Auch Promis sind nicht perfekt. Mit Augenringen, Rötungen im Gesicht und leicht verquollenen Augen grinst die Schauspielerin für den Schnappschuss - zugegeben etwas unvorteilhaft - in die Kamera. Im direkten Vergleich sieht man deutlich, wie in Hollywood mit Make-up getrickst wird.