Liebeserklärung an den spröden Prog Rock

Kreativ und extrem

Dass progressive Musik auch „cool“ sein kann, bewies in längst vergangenen Zeiten schon Komponist Franz Liszt, dem die Herzen der Frauen zu Füßen lagen. Von dort aus hangelt sich der Autor in die Gegenwart. Peace & Love, Niedergang der Hippies und der Unschuld und das Aufkommen sperriger Klänge. Detailliert schildert Weigel die inzestuösen Verstrickungen zwischen King Crimson, Yes und Emerson, Lake & Palmer, gibt einen exakten Einblick in die kreative Extreme und das divenhafte Gehabe der Protagonisten, verzettelt sich bei so manch einzelner Songbeschreibung aber zu sehr ins Spezielle. Das Interesse und die Profession am Thema sind aber zu keiner Zeile anzuzweifeln, schließlich hat hier ein kundiger Fan für vielleicht noch kundigere Fans geschrieben - und das bislang viel zu selten behandelte Gebiet möglichst breit und umfassend beackert. Vornehmlich konzentriert sich Weigel auf die Kommerzialisierung und Flächenwirksamkeit in den 70ern, beleuchtet dann aber auch den Niedergang durch Punk und New Wave in den dekadenten 80ern bis hin zur Gegenwart, in der Prog Rock zwischen Nostalgie und spannendem Neubeginn wandelt.