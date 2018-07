Ein Bürgermeisterkandidat auf der Festival-Bühne

Gute Laune, Party und gleichzeitig steckt er mitten im Wahlkampf. Denn der junge Mann tritt in seiner Heimatgemeinde Waizenkirchen (OÖ) für die ÖVP als Bürgermeisterkandidat an. Wegen dem Auflegen hat er oft mit Vorurteilen zu kämpfen. „Die Leute hören, dass ich DJ bin und glauben, ich nehme Drogen. Oder sie fragen, ob ich keinen richtigen Job habe“, bedauert Grüneis. Sollte er die Wahl gewinnen, will er trotzdem weiterhin auf der Bühne stehen. „Ich glaube das lässt sich gut vereinbaren“, würde der 21-Jährige die Herausforderung gerne annehmen.