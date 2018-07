Das Thema Geld ließ die Gemüter erhitzen

Was dann hinter verschlossenen Türen folgte, war ein 20-minütiges zähes Ringen zwischen Bürgermeister Harald Preuner und den Klub-Obleuten der Stadtparteien. Die Gemeinderäte mussten währenddessen im Saal warten - unklar zudem Zeitpunkt, ob der Beschluss noch rechtzeitig erfolgen kann.

Auslöser für die Unruhen war ein Unterpunkt im insgesamt 16 Seiten umfassenden Amtsbericht, wonach die Rücklagen der Fachabteilungen aufgelöst werden sollen, damit die Stadt die Maastricht-Kriterien einhalten kann. Insgesamt hätten auf diese Weise dem ordentlichen Haushalt 16 Millionen Euro zugeführt werden sollen - doch nicht nur die Abteilungsleiter standen hier auf der Bremse. Auch die Sozialdemokraten waren dagegen, den Amtsbericht in dieser Form zu beschließen. Der Grund: Wenn die Stadt keine Betriebsmittelrücklagen mehr hat, steht sie im nicht unwahrscheinlichen Falle außerplanmäßiger Ausgaben (etwa Naturkatastrophen) komplett ohne einen Cent da. Erschwerend kam hinzu, dass die Abteilungen ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht mehr hätten nachkommen können, was Klagen zur Folge gehabt hätte.