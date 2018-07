Mutter erstochen: Frei nach 3,5 Jahren in Haft

Die Tat geschah am 1. September 2014: Der damals 21-Jährige tötete seine Mutter in der gemeinsamen Wohnung in Strasshof in Niederösterreich. Danach versteckte er die Leiche in einer Bettzeuglade und flüchtete in die USA. Bei seinem Prozess 2015 bekam er sechs Jahre Haft (siehe Video oben). Bereits jetzt ist er frei - mit Fußfessel.