Absturz: Hubschrauber-Wrack wird heute geborgen

Kritik an Bundesheer

Leise Kritik an der Informationspolitik des Bundesheeres gibt es unterdessen von den Behörden. Die zuständige Sicherheitsbehörde, die Bezirkshauptmannschaft Hermagor, soll dem Vernehmen nach erst aus den sozialen Medien Kenntnis vom Absturz erhalten haben. „Weil das Unglück im Naturschutzgebiet passierte, wurden der Landeschemiker und ein Naturschutzbeauftragter zum Absturzort geflogen“, so Bezirkschef Heinz Pansi mit. Am Dienstag wurde ein Bescheid ausgestellt, dass das Militär das kontaminierte Erdreich ausheben muss.