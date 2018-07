England: Historischer Coup seit März geplant

In den vergangenen Monaten war der Trainer fest entschlossen, dass es nie wieder so weit kommen soll. Der Ex-Profi ermutigte seit März seine Spieler, zum Ende jeder Einheit den Ernstfall zu simulieren, samt Gang von der Mittellinie zum Punkt. Außerdem gab es individuelles Coaching. Seit Mai stand die Liste der fünf Schützen. Southgate legte auch fest, welche Betreuer auf dem Platz stehen dürfen: „Wir müssen sicherstellen, dass wir das Geschehen kontrollieren und nicht zu viele Stimmen in den Köpfen der Spieler herumschwirren.“