Schock! Verletzter Thiem gibt in Wimbledon auf

180 Zähler von der Achtelfinal-Teilnahme 2017 am „Heiligen Rasen“ fallen ihm aus der Wertung. Das Achtelfinale bleibt bei den All England Championships damit auch nach seiner fünften Teilnahme das bisherige Maximum. In der kurzen Rasensaison brachte es Thiem damit nur auf einen Matchsieg, war doch zuletzt in Halle auch schon im Achtelfinale Endstation gewesen - damals gegen den Japaner Yuichi Sugita.