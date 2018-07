Bahnhof in Wartberg wird völlig neu gestaltet

Künftig in einer Stunde nach Wien

Rund 45 Millionen Euro investieren die ÖBB im Auftrag des Bundes in den Totalumbau des Bahnhofs von Wartberg und tragen damit wesentlich zur Verbesserung des Zugangs zur S-Bahn Steiermark und den Fernverbindungen bei. Benötigt man von Wartberg heute noch rund zweieinhalb Stunden nach Wien, so wird die Bahnfahrt nach Fertigstellung des Semmeringbasistunnels nur rund eine Stunde dauern.