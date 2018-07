Traurige Serie: Achter Drogentoter in Kärnten

Die starke Ersatzdroge „L-Polamidon“ soll ein 34-Jähriger laut Polizei vergangenes Wochenende in seiner Wohnung in St. Veit mit anderen Suchtmitteln gemixt haben. Stunden später entdeckten Mitbewohner den Mann leblos in der gemeinsamen Küche. Wiederbelebungsversuche des Notarztes blieben erfolglos. Erst vor einer Woche ist ein junger Mann aus Griffen an einem Drogen-Mix gestorben.