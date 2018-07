Countdown: Startplatzstrafe für Alonso und Hartley

Die Formel-1-Piloten Fernando Alonso (McLaren) und Brendon Hartley (Toro Rosso) haben vor dem Österreich-Grand-Prix wegen größerer Umbauarbeiten an ihren Autos Strafen kassiert. Der Spanier Alonso, der im Qualifying den 13. Platz erreicht hatte, muss am Sonntagnachmittag in Spielberg von der Boxengasse aus starten, weil regelwidrig ein alter Frontflügel montiert worden war.