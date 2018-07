Voitsberg: Molkerei um 45 Millionen Euro erweitert

„Die Investitionen in Voitsberg in Produktion und Milchübernahme helfen die Transportwege kurz und effizient zu halten“, sagte Bergland-Generaldirektor Josef Braunshofer. Die Käserei in Voitsberg ist nun gemeinsam mit der Berglandmilch-Molkerei in Feldkirchen (Oberösterreich) der größte heimische Käseproduktionsstandort.