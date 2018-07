Novak hat Chance auf ersten Grand-Slam-Matchsieg!

Der Niederösterreicher Dennis Novak hat beim Grand-Slam-Tennisturnier in Wimbledon die große Chance, sein Karrierehoch in der Weltrangliste noch einmal kräftig anzuheben. Am vergangenen Montag stand er als 172. der Wertung bereits so hoch wie noch nie, nun winken fette Punkte für einen Major-Auftaktsieg. Mit dem kanadischen „Lucky Loser“ Peter Polansky hat Novak einen durchaus bezwingbaren Gegner.