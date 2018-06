Mercedes in Spielberg dominant ++ Hamilton Bester!

Mercedes hat am ersten Formel-1-Trainingstag vor dem Großen Preis von Österreich in Spielberg das Tempo klar diktiert! WM-Leader Lewis Hamilton führte das Klassement am Freitag nach den zwei Einheiten jeweils vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas an. Ferrari-Topmann Sebastian Vettel kam dem „Silberpfeil“-Duo am Nachmittag am nächsten, der Deutsche lag 0,236 Sekunden hinter Hamilton. Der Grand Prix auf dem Red Bull Ring findet am Sonntag (ab 15.10 Uhr LIVE im sportkrone.at-Ticker) statt, um die Startplätze wird bereits am Samstag (15 Uhr) im Qualifying gefahren.