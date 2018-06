Putin beim Elfmeter: Polit-Inszenierung bei der WM

Immer schwappen politische und gesellschaftliche Debatten in die WM. Doppeladler-Jubel von Schweizer Nationalspielern mit kosovarischen Wurzeln im Duell mit Serbien. Die Kritik des serbischen Trainers Mladen Krstajic an Schiedsrichter Felix Brych, den er vor der Kriegsverbrecher-Tribunal in Den Haag stellen will. Der saudische Piratensender beoutQ, der nach dem Verbot der Ausstrahlung von Bildern des katarischen beIN Sport die WM illegal übertragt.