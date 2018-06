Blick aufs Handy war für Autolenkerin (28) tödlich

Es war ein Blick aufs Handy, der Barbara K. (28) aus dem oberösterreichischen Oftering das Leben kostete. Denn als sie in Wolfbach in Niederösterreich in einer leichten Rechtskurve geradeaus fuhr und frontal ein anderes Auto rammte, las sie entweder gerade die SMS vom Freund oder tippte im Navi eine Adresse ein - das „offene“ Handy lag im Wrack.