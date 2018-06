Michael Jacksons Vater Joe mit 89 Jahren gestorben

Joe Jackson, der Vater des legendären US-Popstars Michael Jackson, ist tot. Das bestätigten Familienmitglieder am Mittwoch. Laut den Websites „ET“ und „TMZ“ starb er am Mittwochmorgen im Kreise seiner Familie in Los Angeles im Alter von 89 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Der strenge Patriarch der Jackson-Familie war über Jahre hinweg einer der erfolgreichsten Musikmanager der Welt.