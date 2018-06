Tirolerin (21) von vier Männern mit Messer bedroht

Den Vorfall meldete die 21-jährige Tirolerin erst am Montag bei der Polizei. Sie sei am Samstag kurz vor Mitternacht in der Kufsteiner Liststraße auf Höhe des Hauses Nummer 30 von vier unbekannten Männern verfolgt, zu Boden gestoßen und unter anderem mit einem Taschenmesser bedroht worden, heißt es in einem Polizeibericht.