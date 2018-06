„Deutschland-Niederlage hat uns stärker gemacht“

Mit ein paar Tagen Abstand hat der schwedische Fußball-Nationaltrainer Janne Andersson Zuversicht aus der bitteren Niederlage gegen Deutschland gezogen. „Wir waren in der Lage, gegen den amtierenden Champion bis auf die letzten zehn Sekunden mitzuhalten. Das hat uns stärker und zuversichtlicher gemacht. Unsere Mentalität ist sehr gut. Wir haben ein gutes Gefühl“, sagte Andersson am Dienstag bei der Pressekonferenz in Jekaterinburg vor dem entscheidenden Gruppenspiel gegen Mexiko. Mit einem Sieg könnten die Skandinavier den Achtelfinal-Einzug schaffen. Unterdessen hat die schwedische Nationalmannschaft auch ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Vor dem Training am Sonntag versammelte sich die Mannschaft geschlossen hinter Mittelfeldspieler Jimmy Durmaz, der in den sozialen Netzwerken massiv beleidigt und bedroht wurde und rief gemeinsam: „Fuck Racism“ (siehe Video oben). Durmaz weinte unmittelbar nach dem Ausruf.