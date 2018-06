Boxenstopp: Fernando Alonso und die „Enten“

Verkehrschaos

Wie auch der Formel-1-Zirkus selbst glaubt, machen zu können, was er will: Trotz aller Bekundungen der Offiziellen, das Verkehrschaos rund um den Circuit Paul Ricard zu lösen, stauten sich die Fans auch sechs Stunden (!) nach dem Rennen auf der Straße vor der Ausfahrt. Und das bei nur 65.000 Zuschauern am Sonntag. Während die VIPs, Teamchefs und Fahrer unmittelbar nach der Zielflagge mit ihren Jets vom Flughafen neben der Strecke abhoben - schließlich haben sie ja keine Zeit zu verschenken, am Sonntag geht´s schon in Spielberg weiter. Auf dem Red Bull Ring hat man wenigstens ein Verkehrskonzept, rät aber, mit Bahn und Bus anzureisen.