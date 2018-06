DIE Nanny Fran Drescher: Dünn wegen Vergewaltigung

Sie wurde als DIE Nanny in der gleichnamigen Sitcom in den 90er-Jahren weltweit bekannt. Mit ihren Designer-Kleidern in der Serie wurde Fran Drescher zusätzlich zu einer Mode-Ikone. Jetzt verriet die Schauspielerin, dass ihre damalige Modelfigur einen schlimmen Hintergrund hatte: „Ich habe an einem schweren traumatischen Stresssyndrom gelitten und konnte jahrelang kaum etwas essen.“