Greisin (90) steht plötzlich Einbrecher gegenüber

Eine 90-jährige Frau ist am Mittwochnachmittag in ihrem Wohnhaus in der Stadt Salzburg überfallen und ausgeraubt worden. „Die Frau erlitt einen schweren Schock“, berichtete eine Polizeisprecherin am Samstag. Der Täter erbeutete Bargeld sowie ein Mobiltelefon und konnte unerkannt flüchten.