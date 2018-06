Äthiopien: Toter und Verletzte nach Bombenanschlag

Seit seinem Amtsantritt hat Ahmed mehrere Reformen in dem Staat am Horn von Afrika eingeleitet. Er hat unter anderem die Freilassung Hunderter Gefangener verkündet, den Dialog mit der Opposition gesucht und Friedensgespräche mit dem Langzeit-Rivalen Eritrea angestoßen. Mit der Kundgebung in Addis Abeba wollte sich Ahmed öffentlichen Rückhalt für seine Reformpolitik holen. Es war sein erster öffentlicher Auftritt in der Hauptstadt seit seinem Amtsantritt im April. Hinter der Tat vermutete Ahmed Gegner seiner Reformpolitik.