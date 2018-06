Last-Minute-Shaqiri schießt Schweiz zum Sieg!

„Weiße Adler“, die in roten Dressen auflaufen? Und Schweizer, die anders als gewohnt in Weiß spielen? Etwas verwirrend, was sich dem gemeinen Zuschauer in der Baltika-Arena von Kaliningrad darbot. Freilich, allzu viel Zeit für eine Eingewöhnung zum Auftakt gestanden die beiden Teams am Rasen weder sich selbst noch den Fans auf den Rängen zu. Vielleicht hätten besonders dem eidgenössischen Verteidiger Fabian Schär am Anfang einige Minuten mehr ganz gutgetan, um sich zu akklimatisieren - denn nach gerade einmal fünf Minuten hatte der La-Coruna-Profi im eigenen Strafraum bereits zwei brisante Kopfball-Duelle gegen Aleks Mitrovic verloren. Chance Nr. 1 wehrte Schweiz-Goalie Yann Sommer noch mit einer Glanzparade ab (4.), doch bei Chance Nr. 2 war der Gladbacher geschlagen (5.). Dusan Tadic hatte ideal zur Mitte geflankt - und damit großen Anteil am 1:0 für Serbien.