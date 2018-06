CSU warnt Merkel jetzt vor „schmutzigem Asyl-Deal“

Ministerin von der Leyen: „Europäischen Weg fortsetzen“

Am Rande ihres USA-Besuchs sprach sich Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) dafür aus, den eutopäischen Weg fortzusetzen. „Wir sind noch lange nicht fertig mit den Aufgaben, aber wir sind einen gewaltigen Schritt vorangekommen“, sagte sie am Mittwoch in Washington. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise seien im Schnitt am Tag 10.000 Menschen nach Deutschland gekommen, heute seien es noch 450 im Durchschnitt. „Das sind 95 Prozent weniger.“ Das sei zwar noch nicht das, was man erreichen wolle. „Aber wir haben Strecke gemacht und das haben wir gemeinsam in Europa geschafft und insofern sollten wir diesen gemeinsamen europäischen Weg auch weitergehen.“