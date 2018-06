Hand anlegen musste keiner

„So ein Green Building, wie es in anderen Städten längst üblich ist, fehlt in Salzburg schon lange“, betonte Architekt Erich Wagner. „Zukunftsweisend und sehr positiv fürs Mikroklima“, hob sein Kollege Christian Salmhofer hervor. Und Anifs Bürgermeisterin Gabriella Gehmacher-Leitner würde sich für so manches Wohnbauvorhaben in der Stadt auch so eine „grüne“ Handschrift wünschen. Da ist sie nicht alleine, denn auch NR Tanja Graf sowie die Bürgermeister Friedrich Kreil (Straßwalchen) oder Andrea Pabinger (Lamprechtshausen) stießen ins gleiche Horn.