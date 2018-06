Salzburgs härteste Pedalritter

Seit über neun Tage quält sich Thomas Haas schon durch die USA. Vom Startpunkt am pazifischen Ozean über die Rocky Mountains und durch die Weiten von Kansas. „Körperlich bin ich fit, aber der Schlafentzug macht mir zu schaffen. Manchmal schlafe ich fast auf dem Rad ein“, berichtet der 53-jährige Aberseer nach über 4000 gefahrenen Kilometern. Nur dank der perfekten Unterstützung seiner 10-köpfigen Crew, der auch Gattin Brigitte und die Söhne Dominik und Sebastian angehören, ist Haas noch im Rennen. Sein Ziel, als erster an Diabetes 1 erkrankter Athlet, das RAAM zu beenden könnte er bereits morgen in Annapolis erreichen, eventuell sogar als Sieger Ü50-Wertung.

Worauf er sich am meisten nach Rennende freut? „Auf ein klares Glas Wasser wenn ich wieder in Salzburg bin - diese Chlorbrühe hier kann man ja nicht trinken.“ Medizinisch wird Haas von der Ärztin Susanne Böhm betreut. Sie ist allerdings nicht nur dafür zuständig, dass sein Zuckerspiegel im Rahmen bleibt, sondern sie kümmert sich auch um alle anderen kleineren und größeren Wehwehchen die bei dem Extremradler auftreten.