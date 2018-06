Bub bringt 132.000-Dollar-Statue zu Fall

Mit Haken gesichert, aber „nicht für so eine Belastung“

Es könnte aber auch sein, dass am Ende die Kosten auf die Steuerzahler abgewälzt werden. Die Statue der Liebesgöttin Aphrodite sei zwar mit Haken abgesichert, aber gegen so eine Belastung eben nicht ausreichend gesichert gewesen, sagte Reilly. In diese Kerbe schlagen auch die Eltern: Sie werfen dem Museum ebenfalls die zu geringe Sicherung des Objektes vor. „Es befand sich in einem Hauptdurchgang ohne Plexiglas oder eine andere Art von Abgrezung. Nicht einmal ein Schild mit ,Nicht berühren‘ stand davor“, beklagte die Mutter des Fünfjährigen in einem Gespräch mit CBS News.