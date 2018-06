„Tor-Monster“ Diego Costa schießt Spanien zum Sieg

Es kommt wohl selten vor, dass es bei einer Fußball-WM unmittelbar VOR dem Anpfiff einer Partie bereits den ersten Gänsehaut-Moment gibt - beim Duell von Spanien mit dem Iran gab’s allerdings genau das, dank des großen Tierfreunds Gerard Pique. Bevor er womöglich zwischen die 50 Füße der handelnden Fußballer und Schiedsrichter geraten konnte, rettete der Barcelona-Kicker einen verirrten Spatz (!) vom Geläuf des Kasan-Stadions. So zärtlich, wie er normal wohl nur seine holde Ehefrau Shakira berührt, nahm Pique das Vögelchen vorsichtig in die Hände und brachte es in Sicherheit. Vielleicht hatte dem armen Tier der Lärm in der Arena so sehr zugesetzt, dass es den Weg nach draußen selbst nicht mehr finden konnte. Die rund 45.000 Zuschauer sorgten nämlich mit Vuvuzelas und anderen Tröten in der Heimstatt des in der Vergangenheit bereits mehrfach gegen Rapid angetretenen FK Rubin Kasan für infernalischen Krach- beinahe an die WM in Südafrika erinnernd.