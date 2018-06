Selbst „Am Strand“ ist das Eheleben schwierig

Prüder Zeitgeist und überhöhte Erwartungen: Wie hier Theaterregisseur Dominic Cooke in seinem Kinodebüt behutsam und eindringlich das Dilemma einer unüberwindbaren Kluft in Szene setzt - der Strand steinig, die Herzen in Aufruhr - und in Rückblenden zu den Anfängen der Beziehung switcht, indem er familiäre Strukturen und politische Stimmung in den frühen verklemmten 1960er-Jahren einfängt, zeugt von meisterhaft-seismografischem Gespür für Befindnisse einer verunsicherten Generation. Sensationell der Brite Billy Howle, der an den jungen Oscar Werner gemahnt.