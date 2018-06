„Extreme Schmerzen“: Abdeslam in Spital gebracht

Galt zeitweise als meistgesuchter Terrorist Europas

Abdeslam galt zeitweise als meistgesuchter Terrorist Europas und soll zu einer Zelle der Terrororganisation Islamischer Staat gehören, die die blutigen Anschläge in Paris im November 2015 und in Brüssel im März 2016 verübte. Dabei wurden in Paris 130 Menschen getötet, in Brüssel starben 32.