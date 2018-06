CopaBeach: Urlaubsfeeling mitten in Wien genießen

Weltweit wohl einzigartig: In nur sechs Minuten gelangt man mit der U1 vom Herzen der Stadt am Wiener Stephansplatz zum kostenlosen Bade- und Erholungsvergnügen an der Neuen Donau. Nach Abschluss der Neugestaltung des ersten Abschnitts - und somit 13.000 Quadratmetern - warten nun Gratis-Freiflächen für alle, die sich am Wasser erholen, Urlaubsfeeling in der Millionenstadt oder die Fußball-WM (bis 15. Juli) live genießen wollen. „Ich lade alle ein, sich selbst vom Angebot zu überzeugen und kostenloses Urlaubsfeeling mitten in Wien zu genießen“, so die für die Donauinsel zuständige Umweltstadträtin Ulli Sima.