„Allzu viele Fragen sind nicht mehr offen“

Nach seinem mehrstündigen Monolog am Dienstag muss sich nun Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser im Buwog-Strafprozess den Fragen von Richterin Marion Hohenecker stellen. Auch wenn Verteidiger Manfred Ainedter am Ende des 41. Prozesstages der Meinung war, dass „allzu viele Fragen nicht mehr offen geblieben“ seien und er nicht wüsste, was man seinen Mandanten „noch fragen könnte“, hat die Richterin doch noch „die eine oder andere Frage“ an den Hauptangeklagten. Dies kündigte Hohenecker mit einem Schmunzeln an.