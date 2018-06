Grasser: „Kein Tatplan, nicht mein Konto“

„Es gab keine Zeit für einen gemeinsamen Tatplan“

Der damalige Bundespräsident Thomas Klestil lehnte diese Personalie der schwarz-blauen Ministerliste jedoch ab - und so sei die Entscheidung auf ihn, Grasser, gefallen. Binnen kürzester und in einer äußerst turbulenten Zeit (Demonstrationen, EU-Sanktionen usw.) habe sich nun der frischgebackene Minister in eine „vollkommen neue Welt“ einarbeiten müssen. In so einer Zeit „gab es keine Zeit für so einen gemeinsamen Tatplan“. „Ich lege doch nicht zehn Kilogramm Dynamit unter meinen Sessel und sprenge mich selbst in die Luft“, formulierte es Grasser sehr plastisch.