„Grasser-Jäger“ und Meischbergers „große Sorgen“

„Haider-Sparbuch“ in Plechs Safe

Es war auch Interessantes zu Meischbergers FPÖ-Abschied zu vernehmen. Der Zweitangeklagte spricht nämlich in einem Telefonat mit Ernst Karl Plech von einem 2,5-Millionen-Schilling-„Haider-Sparbuch“, das dieser wiederum von der Kanzlei des späteren FPÖ-Justizministers Dieter Böhmdorfer zur Weiterleitung an ihn bekommen habe. Das Geld dürfte Meischberger zu seinem Abschied von der FPÖ im Jahr 1999 erhalten haben. Die Unterlagen zum Sparbuch wurden im Zuge einer Hausdurchsuchung in einem Safe Plechs sichergestellt.