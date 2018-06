Die weltbesten Lokale: Steirereck auf Platz 14

In Spanien sind am Dienstagabend erneut die 50 besten Restaurants der Welt gekürt worden. Auf Platz eins landete wieder die Osteria Francescana in Italien, gefolgt von El Celler di Can Roca in Spanien und dem Mirazur in Frankreich. Das heimische Steirereck rutschte diesmal um vier Plätze ab und fiel somit aus den Top Ten.