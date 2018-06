„Mücken-Horror“! Reporterin flieht unter Tropenhut

Doch fürs Erste zurück zu den Spielern: „Es waren mehr, als wir gedacht haben. Einige in den Augen, einige im Mund“, sagte Englands Doppeltorschütze Harry Kane nach dem 2:1 gegen die Nordafrikaner. Die nahe an der Arena vorbeifließende Wolga ist in den Sommermonaten als perfekte Brutstätte für Mücken bekannt. Die lokalen Behörden bearbeiteten das Areal um das Stadion in den Monaten vor der WM laut Medienberichten auch intensiv mit Insektenspray - teils von Flugzeugen aus. Möglicherweise war das aber gar nicht so schlau, denn nun wird spekuliert, dass erst diese Bekämpfung der sogenannten Zuckmücken die kleinen Tierchen von der Wolga in die Stadt hinein vertrieben haben könnte…