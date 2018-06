Kindertraum erfüllt: Post vom Christophorus 6

Pünktlich zum Geburtstag am 18. Juni erreichte dann ein Packerl aus Salzburg Malte. „Sie haben meinem Sohn eine traumhafte Überraschung bereitet, er hat die Sachen sofort anprobiert und wollte sie am Abend gar nicht mehr ausziehen“, schildert Mama Franziska in einem Mail. Die Gelben Engel haben für den Deutschen nämlich ein Kinder-Poloshirt, eine Kappe mit Christophorus-Emblemen, einen Plüschhubschrauber und jede Menge Aufkleber organisiert und verschickt.