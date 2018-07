Diese Bikini-Babes machen uns heiß

Unangefochtene Nummer eins in dem Ranking der „Swimfluencerinnen“ ist übrigens Kim Kardashian. Wenn die Reality-TV-Queen in einen Bikini schlüpft, ist dieser meist ratzfatz ausverkauft. So geschehen, als die 37-Jährige ein Foto von sich im pinken Bikini auf Instagram postete. Im Handumdrehen stiegen die Suchanfragen nach pinker Bademode um unglaubliche 109 Prozent. Als Kim später in einem roten Chanel-Bikini posierte, wurde in der Suchleiste von Lyst gleich 17.000 Mal die Anfrage „Chanel Bikini“ eingetippt.