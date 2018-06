Sadio Mané: Vom Sandplatz auf die WM-Bühne!

Wenn für den Senegal am Dienstag in Moskau gegen Polen die WM beginnt, werden alle Augen auf ihn gerichtet sein: Sadio Mané. 2009 wurde der flinke Flügelstürmer in der Nähe von Dakar entdeckt. Nach nur 15 Minuten war klar: Der Junge bringt etwas ganz Besonderes mit.