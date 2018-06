Bei Beerdigung der Mutter von Sarg erschlagen

Als im Bezirk Nordtoraja am Freitag der Sarg seiner Mutter dorthin gebracht werden soll, packt auch der 40-jährige Sohn an. Am Ende der Treppe angekommen, kommt es zu dem Drama: Die Bambusleiter rutscht weg, die Sargträger stürzen in die Tiefe. Das Leichenbehältnis fällt ausgerechnet auf den Angehörigen der Frau, er wird lebensgefährlich verletzt.