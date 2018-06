Wirtschaftsgebäude brannte: Feuerwehren gefordert

Am Sonntagnachmittag brannte in Petzelsdorf (Marktgemeinde Groß St. Florian) ein Wirtschaftsgebäude, Ausgangspunkt war ein im Obergeschoss gelagerter Siloballen. Der Dachstuhl sowie der Heuboden des Wirtschaftsgebäudes standen, in dicht besiedeltem Gebiet, in Vollbrand. Zum Glück wurden weder Mensch noch Tier verletzt. Der Schaden beträgt mehrere hunderttausend Euro.